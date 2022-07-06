روسيا تبلغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بخطط كييف لتنظيم استفزازات بأسلحة كيميائية

أعلن مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، أن روسيا أرسلت إلى المنظمة مذكرة حول استعداد أوكرانيا لتنفيذ استفزاز جديد باستخدام أسلحة كيميائية.

وقال شولغين في بث لقناة "روسيا 24"، اليوم الأربعاء: "لقد أرسلنا مذكرة إلى السكرتارية الفنية (لمنظمة حظر الأسلحة اليكيمائية) وأخبرناها بالخطط المعدة لتنظيم استفزاز في نيكولايف، وأن القوميين الأوكرانيين ينوون تنظيم استفزازات في أماكن أخرى وخاصة في مدينتين نيكولايف وخاركوف. وإجمالا فقد أرسلنا إلى السكرتارية الفنية للمنظمة أكثر من 20 مذكرة".

وأشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت تلقيها هذه المعلومات وتقوم حاليا بتوزيعها بسرعة بين الدول المشاركة فيها.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي الجنرال ميخائيل ميزينتسيف إن المقاتلين الأوكرانيين يستعدون لتنظيم استفزاز باستخدام الكلور في جمهورية دونيتسك الشعبية من أجل اتهام روسيا بتنفيذ ضربات عشوائية ضد منشآت خطيرة كيميائيا.

المصدر: تاس