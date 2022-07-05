لوغانسك: العثور على آلاف الألغام غربية الصنع في الأراضي المحررة

أعلن مساعد وزير الداخلية في جمهورية لوغانسك فيتالي كيسيليف، العثور على آلاف الألغام الأمريكية والفرنسية والبريطانية والغربية الأخرى في الأراضي المحررة في الجمهورية.

وقال كيسيليف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "بعد تحرير مدننا لا تزال هناك حرب أخرى مستمرة، وهي حرب الألغام، حيث يعمل المهندسون على سحب وإزالة الآلاف من الألغام الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية والنرويجية والفنلندية والليتوانية".

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وأضاف أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية تركت العديد من الألغام من أنواع مختلفة في لوغانسك، وأكثرها الألغام المضادة للأفراد المحرمة دوليا والتي تشكل تهديدا للمدنيين.

ولفت إلى أن الخبراء يعثرون على ألغام أرضية يصعب إزالتها، ويتعاملون معها باحترافية.







المصدر: "تاس"