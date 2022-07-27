الدفاع الروسية: قواتنا دمرت مستودع ذخيرة في دنيبروبتروفسك يحوي أكثر من 100 صاروخ "هيمارس أمريكي

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها المسلحة دمرت أكثر من مئة صاروخ من صواريخ "هيمارس" الأمريكية عند استهدافها مستودع ذخيرة يوم 24 يوليو في منطقة دنيبروبتروفسك بدونيتسك.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

- دمرت القوات الجوية الروسية مراكز الانتشار المؤقتة للواءين الجويين 28 و79 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في نيكولاييف. وبلغت الخسائر في صفوف الجيش الأوكراني 200 عسكري.

- دمرت القوات الروسية أكثر من مئة صاروخ "هيمارس" الأمريكية عندما استهدفت مستودع ذخيرة في يوم 24 يوليو في منطقة دنيبروبتروفسك بدونيتسك.

- استهدفت القوات الروسية بضربات عالية الدقة أدت لتدمير القوة القتالية للواء الآلي 53 التابع للقوات المسلحة لأوكرانيا في دونيتسك.

- في منطقة أرتيموفسك، تم تدمير إحدى سرايا لواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالكامل.

- دمرت القوات المسلحة الروسية منطومة "أوراغان" ومدافع هاوتزر Giacint-B في منطقة درزينسك ومنظومة غراد في منطقة بيلباسكوفا.

- في منطقة خيرسون، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 10 صواريخ من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من نوع Alder و HIMARS.

-استهدفت قواتنا نقطة انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب في مصنع آلات الطاقة الأوكرانية في خاركوف.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مروحية من طراز Mi-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بارماشوفو بمنطقة نيكولايف.

المصدر: RT