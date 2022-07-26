 
مباشر

الدفاع الروسية تنفي المزاعم حول تعبئة عامة في روسيا

أخبار العالم

الدفاع الروسية تنفي المزاعم حول تعبئة عامة في روسيا
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
وزارة الدفاع الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/thtg

نفت وزارة الدفاع الروسية ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الأجنبية حول تعبئة عامة محتملة في روسيا.

وأكدت الوزارة أن جزءا فقط من القوات الروسية يشارك في العملية العسكرية الخاصة، وهذا الجزء كافٍ تماما لإنجاز جميع المهام الموكلة إليه من القائد الأعلى.

وأضافت الوزارة أنه خلال كامل فترة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لم يتم إلغاء أي من الأحداث المخطط لها كالتدريب العملياتي والقتالي وكذلك التعاون العسكري التقني والدولي لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا