الدفاع الروسية تنفي المزاعم حول تعبئة عامة في روسيا

نفت وزارة الدفاع الروسية ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الأجنبية حول تعبئة عامة محتملة في روسيا.

وأكدت الوزارة أن جزءا فقط من القوات الروسية يشارك في العملية العسكرية الخاصة، وهذا الجزء كافٍ تماما لإنجاز جميع المهام الموكلة إليه من القائد الأعلى.

وأضافت الوزارة أنه خلال كامل فترة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لم يتم إلغاء أي من الأحداث المخطط لها كالتدريب العملياتي والقتالي وكذلك التعاون العسكري التقني والدولي لوزارة الدفاع الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية