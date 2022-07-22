مدفيديف: العسكريون الروس يؤدون واجباتهم بجدارة

أعرب دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن إعجابه بشجاعة الجيش الروسي، مشيرا إلى أنهم يؤدون واجباتهم بحدارة خلال العملية الخاصة في أوكرانيا.

كتب ميدفيديف على قناته في تيليغرام معلقا على صورة من رحلة إلى المستشفى العسكري في مقاطعة روستوف على الدون جنوب غرب روسيا: "أنا منبهر بشجاعة جنودنا. إنهم يؤدون واجباتهم بجدارة، إنهم يحمون العالم، ويحمون أرواح الناس، ويحمون وطننا".

واكد مدفيديف، في وقت سابق أن الأوكرانيين ليسوا أعداء لروسيا، لكن الأوساط القومية المتعصبة في السلطة في كييف تشكل تهديدا على أمن روسيا القومي.

المصدر: نوفوستي