مسؤول روسي: أوصي النرويج بقراءة اتفاقية سفالبارد

قال رئيس لجنة القانون الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، أندريه كليشاس، إنه يجب على النرويج مراعاة الاتفاق مع روسيا بشأن أرخبيل سفالبارد.

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وفي تعليقه على الأنباء التي تفيد بأن البلدان الإسكندنافية وصفت مبادرة رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، حول إلغاء الاتفاقية الروسية النرويجية بشأن ترسيم الحدود البحرية بـ "الاستفزاز الروسي" كتب كليشاس في صفحته على "تلغرام": "أدعو هؤلاء "الدبلوماسيين" إلى قراءة اتفاقية سفالبارد أولا والبحث فيها عن شيء يمنحهم الحق في انتهاكها بحجة العقوبات. ومن ثم قد يصبح "الاستفزاز الروسي" حقيقة محزنة لحكومتهم..."

وكلف رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، أمس الثلاثاء، بدراسة مسألة إلغاء أو وقف عمل الاتفاقية الروسية النرويجية حول تحديد الحدود البحرية والتعاون في بحر بارنتس. من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية النرويجية أن هذه الاتفاقية لا يمكن إلغاؤها.

ورفضت النرويج في 29 يونيو الماضي طلبا روسيا بإعفاء الروس من العقوبات والسماح بمرور شحن البضائع للمناطق الروسية في أرخبيل سفالبارد، والتي كان من المفترض أن تمر عبر نقطة تفتيش "ستورسكوغ" الوحيدة على الحدود بين البلدين.

المصدر: نوفوستي