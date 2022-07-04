تراس: نبحث سبل مصادرة الأصول الروسية المجمدة

دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحويلها لصالح أوكرانيا، وأن لندن تعمل في الوقت الراهن على هذه القضية.

وقالت في تصريح لصحيفة "غارديان" البريطانية: "أؤيد هذه الفكرة، ونحن ندرس هذه المسألة عن كثب.. لقد تبنت كندا للتو قانونا بهذا الصدد".

وأضافت: "نعمل على هذا الأمر مع وزارة الشؤون الداخلية ووزارة المالية، ونحتاج فقط لبحث تفاصيل هذه القضية بشكل جيد".

وتابعت: "سيحتاج البرلمان البريطاني على الأرجح، إلى تبنّي قانون جديد يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة... وربما قد لا يكون من الضروري تعديل القانون".

وشددت في وقت سابق على أن "أول ما يتعين فعله، منح أوكرانيا كل دعم ممكن... إن لم تنتصر أوكرانيا، فإن العواقب على بقية أوروبا ستكون خطيرة للغاية. جواب الناتو على تطورات الوضع حول أوكرانيا يجب أن يكون زيادة حضور الحلف في المنطقة، وجعل حضوره مستداما وليس مؤقتا".

المصدر: "تاس" + "الغارديان"