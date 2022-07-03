19 قتيلا بسقوط حافلة في واد عميق في جنوب غرب باكستان
أكد مسؤول حكومي أن حافلة ركاب انزلقت من طريق جبلي وسقطت في واد عميق، وسط هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب باكستان الأحد، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 12 آخرين.
وأفاد مهتاب شاه، مساعد مدير منطقة شيراني في إقليم بلوشستان، بأن نحو 35 راكبا كانوا في الحافلة، مضيفا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت حطام الحافلة المدمرة وفي المنطقة المحيطة بها.
كما قال شاه إن الحافلة انزلقت على ما يبدو عن الطريق الموحل وسط هطول أمطار غزيرة وفقد السائق السيطرة عليها لتسقط بعمق نحو 61 مترا في الوادي.
ژوب بس حادثہ 25 ہلاک— ہمدرد بلوچ (@hamdardbaloch12) July 3, 2022
بلوچ نسل کشی کے لیےریاست کی طرف سے سنگل روڈ بھی بہت اچھا ہتیار ہے۔#Balochistanpic.twitter.com/NHHtp5dWe9
#Quetta-bound passenger coach Sadda Bahar coming from #Rawalpindi met the tragic accident & plunged into a deep ditch near Dhana Sar, #Zhob, 25 out 31 passengers died & others were injured #Balochistan#TheKillerHighwaypic.twitter.com/pJzNrfqGK6— Bahot Baluch | باہوٹ 🕊 (@Bahot_Baluch) July 3, 2022
يذكر أن حوادث الطرق المميتة شائعة في باكستان بسبب سوء البنية التحتية للطرق وتجاهل قوانين المرور، فضلا عن سوء صيانة المركبات.
والشهر الماضي، قتل 22 شخصا في حادث مماثل، عندما سقطت حافلة في واد بمنطقة قلعة سيف الله.
المصدر: "أسوشيتد برس"