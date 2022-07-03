 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن اكتمال تطويق ليسيتشانسك والقوات الأوكرانية الموجودة هناك

19 قتيلا بسقوط حافلة في واد عميق في جنوب غرب باكستان

أخبار العالم

19 قتيلا بسقوط حافلة في واد عميق في جنوب غرب باكستان
Dawn
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tcl3

أكد مسؤول حكومي أن حافلة ركاب انزلقت من طريق جبلي وسقطت في واد عميق، وسط هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب باكستان الأحد، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 12 آخرين.

وأفاد مهتاب شاه، مساعد مدير منطقة شيراني في إقليم بلوشستان، بأن نحو 35 راكبا كانوا في الحافلة، مضيفا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت حطام الحافلة المدمرة وفي المنطقة المحيطة بها.

كما قال شاه إن الحافلة انزلقت على ما يبدو عن الطريق الموحل وسط هطول أمطار غزيرة وفقد السائق السيطرة عليها لتسقط بعمق نحو 61 مترا في الوادي.

إقرأ المزيد
باكستان.. حافلة مكتظة بالركاب تسقط في واد سحيق
باكستان.. حافلة مكتظة بالركاب تسقط في واد سحيق

يذكر أن حوادث الطرق المميتة شائعة في باكستان بسبب سوء البنية التحتية للطرق وتجاهل قوانين المرور، فضلا عن سوء صيانة المركبات.

والشهر الماضي، قتل 22 شخصا في حادث مماثل، عندما سقطت حافلة في واد بمنطقة قلعة سيف الله.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا