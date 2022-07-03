19 قتيلا بسقوط حافلة في واد عميق في جنوب غرب باكستان

أكد مسؤول حكومي أن حافلة ركاب انزلقت من طريق جبلي وسقطت في واد عميق، وسط هطول أمطار غزيرة في جنوب غرب باكستان الأحد، ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 12 آخرين.

وأفاد مهتاب شاه، مساعد مدير منطقة شيراني في إقليم بلوشستان، بأن نحو 35 راكبا كانوا في الحافلة، مضيفا أن رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت حطام الحافلة المدمرة وفي المنطقة المحيطة بها.

كما قال شاه إن الحافلة انزلقت على ما يبدو عن الطريق الموحل وسط هطول أمطار غزيرة وفقد السائق السيطرة عليها لتسقط بعمق نحو 61 مترا في الوادي.

ژوب بس حادثہ 25 ہلاک

بلوچ نسل کشی کے لیےریاست کی طرف سے سنگل روڈ بھی بہت اچھا ہتیار ہے۔#Balochistanpic.twitter.com/NHHtp5dWe9 — ہمدرد بلوچ (@hamdardbaloch12) July 3, 2022

#Quetta-bound passenger coach Sadda Bahar coming from #Rawalpindi met the tragic accident & plunged into a deep ditch near Dhana Sar, #Zhob, 25 out 31 passengers died & others were injured #Balochistan#TheKillerHighwaypic.twitter.com/pJzNrfqGK6 — Bahot Baluch | باہوٹ 🕊 (@Bahot_Baluch) July 3, 2022

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يذكر أن حوادث الطرق المميتة شائعة في باكستان بسبب سوء البنية التحتية للطرق وتجاهل قوانين المرور، فضلا عن سوء صيانة المركبات.

والشهر الماضي، قتل 22 شخصا في حادث مماثل، عندما سقطت حافلة في واد بمنطقة قلعة سيف الله.

المصدر: "أسوشيتد برس"