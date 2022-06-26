أنقرة: مستعدون لعملية عسكرية جديدة في شمال سوريا ويمكن أن تبدأ في أي لحظة

أكد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن أنقرة مستعدة للعملية العسكرية الجديدة في شمال سوريا ويمكن أن تبدأ في أي لحظة.

وقال قالن: "لقد نفذنا عمليات في السابق في شمال سوريا، وحينها كان هناك ضغوط علينا. لكننا انطلقنا من مصالحنا الوطنية فقط. وقال رئيسنا بوضوح شديد، يمكن أن تبدأ العملية في أي لحظة. ونحن مستعدون لها".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إن القوات التركية ستشن عمليات لمكافحة الإرهاب على حدود البلاد، وسيتم اتخاذ القرار بهذا الشأن في وقت قريب.

المصدر: نوفوستي