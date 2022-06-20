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رئيس جمهورية القرم يؤكد فقدان 7 أشخاص إثر قصف قوات كييف منصة للغاز في البحر الأسود

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رئيس جمهورية القرم يؤكد فقدان 7 أشخاص إثر قصف قوات كييف منصة للغاز في البحر الأسود
Sputnik
رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف
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أكد رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف صحة الأنباء التي تحدثت عن فقدان 7 أشخاص إثر قصف قوات كييف منصة للغاز في البحر الأسود.

وقال أكسيونوف في بيان على قناته في "تيليغرام": "لا يزال سبعة أشخاص في عداد المفقودين بعد الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على منصات التنقيب في البحر الأسود".

وأضاف أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح وأن البحث مستمر عن المفقودين.

وتابع: "تم إجلاء 94 شخصا عن المنصات وبقي 15 جنديا للحراسة"، فيما تنتشر السفن والزوارق الحربية الروسية في مياه المنطقة.

المصدر: لينتا. رو

 

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