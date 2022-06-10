حكومة "طالبان" تشكر السعودية

شكرت وزارة الخارجية في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، المملكة العربية السعودية على تقديمها منحة بقيمة 30 مليون دولار لدعم الصندوق الائتماني لأفغانستان.

وقالت خارجية "طالبان" إن "المملكة مدت دائما يد العون إلى الشعب الأفغاني في الأوضاع العصيبة، ونرجو أن تكون هذه الخطوة بادرة خير في تعزيز العلاقات بين البلدين وشعبهما".

وزارة الخارجية:

تشكر #الإمارة_الإسلامية#المملكة_العربية_السعودية على تقديمها منحة ٣٠ مليون دولار لدعم الصندوق الائتماني لأفغانستان.

وقد مدت المملكة دائما يد العون إلى الشعب الأفغاني في الأوضاع العصيبة، ونرجو أن تكون هذه الخطوة بادرة خير في تعزيز العلاقات بين البلدين وشعوبهما. pic.twitter.com/baSvz5zb1t — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) June 10, 2022

المصدر: RT