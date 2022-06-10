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حكومة "طالبان" تشكر السعودية

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حكومة
AP
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شكرت وزارة الخارجية في حكومة حركة "طالبان" الأفغانية، المملكة العربية السعودية على تقديمها منحة بقيمة 30 مليون دولار لدعم الصندوق الائتماني لأفغانستان.

وقالت خارجية "طالبان" إن "المملكة مدت دائما يد العون إلى الشعب الأفغاني في الأوضاع العصيبة، ونرجو أن تكون هذه الخطوة بادرة خير في تعزيز العلاقات بين البلدين وشعبهما".

المصدر: RT

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