قديروف: العملية الروسية ستستمر في أوكرانيا حتى إلغاء العقوبات والاعتذار لروسيا- فيديو

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يجب أن تستمر حتى تلغي واشنطن والدول الغربية العقوبات التي فرضتها على روسيا وتعتذر منها.

وقال في مقطع مصور نشره على "تيليغرام": "الحرب يجب أن تستمر حتى يرفعوا جميع العقوبات ويعتذروا".

وأضاف: "هذه حرب من أجل الخير، حرب من أجل سعادة الناس.. القتال متعة، نحن نحظى بهذه المتعة".

وتابع: "وكما قال الرئيس فلاديمير بوتين.. نحن إن متنا نموت ميتة الأبطال والشهداء، أما هم فيموتون نافقين".



المصدر: "نوفوستي"