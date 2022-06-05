قديروف ينشر فيديو للقضاء على تشكيل نازي مسلح في لوغانسك - فيديو

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، فيديو يظهر قضاء مفرزة عسكرية شيشانية على تشكيل نازي مسلح، في محيط قرية كاميشيفاخا بجمهورية لوغانسك الشعبية شرقي أوكرانيا.

وكتب على "تلغرام": "نجح مقاتلونا في تصفية مجموعة معادية في منطقة قرية كاميشيفاخا ذات الأهمية الاستراتيجية في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وأضاف: "يمكنك أن ترى النازيين الأوكرانيين في ذعر تام، يحاولون النجاة بأرواحهم من القصف، وهم يتنقلون باستمرار إلى نقاط مختلفة، لكن هذا لا يساعدهم.. العقاب الشديد يتفوق على تحركاتهم".

وتابع: "لدى الجيش الروسي خطة عمل جديدة أثبتت فعاليتها في الأيام الأولى من تطبيقها".

واختتم قديروف: "لذلك، ليس لدينا أدنى شك في أن النصر سيكون حليفنا".

ونشر قديروف في وقت سابق فيديو لتدمير 5 مدافع "هاوتزر" أمريكية من عيار 155 مم بذخيرتها في ليسيتشانسك شرقي أوكرانيا.

المصدر: RT