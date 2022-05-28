منطقة خيرسون تغلق حدودها مع المناطق الأوكرانية الخاضعة لكييف

صرح نائب رئيس الإدارة المدنية - العسكرية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، أن حدود المنطقة مع المناطق الأوكرانية الخاضعة لسلطة كييف مغلقة لأسباب أمنية.

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وقال في حديثه لوكالة "نوفوستي": "الحدود مغلقة حاليا لأسباب أمنية. إن عبور الحدود من منطقتي نيكولايف ودنيبروبتروفسك أمر خطير للغاية، بالنظر إلى القصف المنهجي للمسلحين الأوكرانيين. فبعد الهجمات الأخيرة من جانبهم قتل مدنيون كانوا في المنطقة العازلة. لذلك لا نوصي بالسفر إلى أوكرانيا على الإطلاق، تحت أي ذريعة. نتلقى الكثير من البيانات عن اختفاء الرجال، الذين يتم أخذهم على الفور إلى الجيش الأوكراني كوقود للمدافع".

وأضاف أنه من الممكن حاليا الذهاب من المنطقة إلى شبه جزيرة القرم أو الأجزاء المحررة من منطقة زابوروجيه، ومن هناك إلى جمهوريتي دونباس.

وفرضت القوات الروسية خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا سيطرتها على منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوروجيه، إلى جانب بحر آزوف. وبدأت في المناطق المحررة عمل الإدارات المدنية - العسكرية وبث القنوات التلفزيونية والإذاعات الروسية، كما يجري استئناف الاتصالات التجارية مع شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي