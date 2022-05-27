منطقتا خيرسون وزابوروجيه تنتقلان إلى استخدام رمز الهاتف الروسي
أفاد مستشار رئيس جمهورية القرم للسياسة المعلوماتية، أوليغ كريوتشكوف، أن المناطق المحررة في زابوروجيه وخيرسون تنتقل إلى استخدام رمز (كود) الهاتف الروسي "7+".
وقال: "بحسب معلوماتي، يعمل هناك مشغلو الاتصالات الجدد"، مشيرا إلى أن وقف استخدام رمز(كود) الهاتف الأوكراني "380+" سينتهي في القريب العاجل.
وأضاف أنه قد بدأ في مدن خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك بيع خدمات مشغلي الاتصالات الجدد.
من جانبه أكد عضو المجلس الرئيسي للإدارة المدنية - العسكرية لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، واقع انتقال المنطقة إلى رمز الهاتف الروسي قائلا: "تنتقل منطقة زابوروجيه إلى رمز الهاتف الروسي "7+". وبدأ في المنطقة عمل المشغل الجديد للاتصالات المحمولة. كما تعرض للبيع شرائح sim ذات الأرقام التي تبدأ بالكود الروسي "+7".
المصدر: نوفوستي