مقتل ثلاثة أشخاص جراء قصف أوكراني على مقاطعة خيرسون

أعلنت الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة عشرة، في قرية بيلوزيركا بمنطقة خيرسون، جراء قصف من الجانب الأوكراني.

وقالت الإدارة في بيانها: "بسبب الهزيمة في ماريوبول وعلى الجبهات، تحاول كييف الانتقام من المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرنها. اليوم ونتيجة للهجوم على قرية بيلوزيركا، قتل ثلاثة مدنيين وجرح عشرة آخرون".

وسيطرت القوات الروسية على مقاطعة خيرسون في جنوب أوكرانيا بشكل شبه كامل خلال عمليتها العسكرية في أراضي هذا البلد.

المصدر: تاس