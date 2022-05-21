قديروف: وحدات شيشانية شنت هجوما على مواقع المتطرفين في كاميشفاخا بلوغانسك

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن مقاتلي الوحدات الشيشانية بدأوا في مهاجمة تحصينات الجيش الأوكراني بالقرب من قرية كاميشفاخا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وكتب على "تيليغرام": "لقد بدأ مقاتلو القوات الخاصة الشيشانية، بعد العملية الأخيرة، بالفعل في تدمير مواقع وتحصينات النازيين الأوكرانيين في منطقة قرية كاميشيفاخا، وفي وقت سابق، بدأ رجالنا بقيادة قائد كتيبة الشرطة الخاصة التي سميت على اسم بطل روسيا أحمد خادجي قديروف زميد شولايف، بالهجوم على المنطقة عقب التحرير الناجح لماريوبول".

وأضاف، أن "اقتحام كاميشيفاخا مرتبط ببعض المخاطر على السكان المدنيين، حيث يواصل الجيش الأوكراني استخدام المدنيين كدروع بشرية".

وتابع: "هذه المرة، تم تحديد نقاط إطلاق النار، ومن الضروري أيضا مراعاة حزام الغابة الشاسع خلف البلدة حيث توجد مواقع مدفعية العدو، ومع ذلك، لا شك أن المهام المحددة ستكون على أكمل وجه من السرعة والدقة".

المصدر: "تاس"