موسكو تطالب سلوفينيا بتقليص بعثتها الدبلوماسية لدى روسيا

طالبت روسيا سلوفينيا بتقليص عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية لديها، على خلفية بروز توترات بين الدولتين بشأن مستجدات الوضع في أوكرانيا حيث تواصل موسكو عمليتها العسكرية.

وأعلنت الخارجية الروسية في بيان أنها استدعت اليوم الخميس القائم بأعمال السفارة السلوفينية في موسكو وأعربت له عن "احتجاجها الشديد على المحاولات غير المبررة لسلطات سلوفينيا لإلقاء اللوم على روسيا في ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وكذلك تقديم الجانب السلوفيني دعما عسكريا إلى النظام النازي الجديد في كييف".

وذكرت الوزارة أنها، ردا على الخطوات التي سبق أن اتخذتها حكومة ليوبليانا لتقليص عدد أفراد البعثة الدبلوماسية الروسية وزيادة ظروف عملها تعقيدا، سلمت إلى القائم بالأعمال مذكرة تطالب سلوفينيا بتقليص عدد أفراد الطاقم الدبلوماسي لسفارتها في موسكو بقدر أربعة أشخاص في غضون 10 أيام.

وتابعت الوزارة أنها، بناء على مبدأ الرد بالمثل، قررت تعديل ظروف عمل البعثة الدبلوماسية السلوفينية، مع مراعة الوضع الذي أصبحت فيه سفارة موسكو في ليوبليانا.

يتبع..