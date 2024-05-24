بوتين في لقائه مع لوكاشينكو: ليس لدى روسيا مشكلات لم يتم حلها مع بيلاروس

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأنه لا توجد بين روسيا وبيلاروس أي مشكلات لم يتم حلها.

إقرأ المزيد

وقد وصل بوتين إلى بيلاروس في زيارة رسمية مساء أمس تستغرق يومين، وقال خلال لقائه الزعيم البيلاروسي: "نحن على اتصال دائم، ومن الضروري تحديد الخطوات الملموسة لتطوير العلاقات بين روسيا وبيلاروس". وأشار بوتين إلى أن بيلاروس تتطور و"تقف بثقة على قدميها".

وقد أقيمت مراسم استقبال رسمية لبوتين في قصر الاستقلال بالعاصمة البيلاروسية مينسك عقب وصوله إلى بيلاروس.

وقد سجل التبادل التجاري بين دولتي الاتحاد "روسيا وبيلاروس" زيادة بلغت 4.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث يعمل البلدان ليتجاوز حجم التبادل التجاري في العام 2024 مستواه في العام الماضي، فيما تحتل بيلاروس المركز الرابع إلى الخامس من حيث الأهمية الاقتصادية بالنسبة لروسيا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين موسكو ومينسك العام الماضي 53 مليار دولار، وهو مستوى تاريخي في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وفيما يخص العلاقات الأمنية، شدد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف، الذي يرافق بوتين في زيارته، على أن بيلاروس كانت وستبقى حليفا مخلصا وشريكا موثوقا لروسيا، وأكد على حاجة البلدين إلى "التعاون الوثيق من أجل الاستجابة السريعة للتغيرات في الوضع العسكري السياسي في العالم، واتخاذ تدابير إضافية لضمان أمن دولة الاتحاد".

ووفقا للسفير البيلاروسي لدى موسكو دميتري كروتوي، فإن الجانبين سيبحثان المناورات الروسية البيلاروسية المنتظرة بالأسلحة النووية التكتيكية، وجملة من القضايا الأمنية التي تهم البلدين الشقيقين.

المصدر: RT