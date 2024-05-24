نمو التجارة بين روسيا وبيلاروس

أشار سفير بيلاروس لدى موسكو دميتري كروتوي إلى أن التبادل التجاري بين روسيا وبيلاروس سجل زيادة بلغت 4.2% خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما لفت الدبلوماسي البيلاروسي، خلال حديثه مع الصحفيين اليوم الجمعة، إلى أن البلدين يعملان جاهدين كي يتجاوز حجم التبادل التجاري في العام الجاري 2024 مستواه في العام الماضي 2023.

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وأفاد المسؤول بأن بيلاروس تحتل المركز 4 - 5 من حيث الأهمية الاقتصادية بالنسبة لروسيا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين موسكو ومينسك في العام الماضي 2023 مستوى تاريخيا بلغ 53 مليار دولار، في ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

المصدر: نوفوستي