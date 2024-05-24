وزير الدفاع الروسي: بيلاروس حليف مخلص وشريك موثوق لروسيا

شدد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف على أهمية تكثيف التعاون مع بيلاروس للاستجابة السريعة للتطورات الجيوسياسية في العالم، وتعزيز أمن دولة اتحاد روسيا وبيلاروس.

وأضاف بيلاوسوف خلال لقائه نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين اليوم في مينسك أن بيلاروس كانت وستبقى حليفا مخلصا، وشريكا موثوقا لروسيا.

وقال: "نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعاون وثيق من أجل الاستجابة السريعة للتغيرات في الوضع العسكري السياسي في العالم واتخاذ تدابير إضافية لضمان أمن دولة الاتحاد".

وأعرب عن استعداده لبحث "القضايا الأكثر إلحاحا في مجال التعاون العسكري والفني العسكري" مع الجانب البلاروسي.

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ويزور بيلاروسوف مينسك ضمن الوفد المرافق للرئيس بوتين الذي وصل إلى بيلاروس مساء أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين.

وقال السفير البيلاروسي لدى موسكو دميتري كروتوي إن الجانبين سيبحثان المناورات الروسية البيلاروسية المنتظرة بالأسلحة النووية التكتيكية، وجملة من القضايا الأمنية والاقتصادية التي تهم البلدين الشقيقين.

المصدر: RT