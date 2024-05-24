 
مباشر
عاجل
الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات نوعية ضد 3 سفن

وزير الدفاع الروسي: بيلاروس حليف مخلص وشريك موثوق لروسيا

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي: بيلاروس حليف مخلص وشريك موثوق لروسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xlr2

شدد وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاوسوف على أهمية تكثيف التعاون مع بيلاروس للاستجابة السريعة للتطورات الجيوسياسية في العالم، وتعزيز أمن دولة اتحاد روسيا وبيلاروس.

وأضاف بيلاوسوف خلال لقائه نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين اليوم في مينسك أن بيلاروس كانت وستبقى حليفا مخلصا، وشريكا موثوقا لروسيا.

وقال: "نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تعاون وثيق من أجل الاستجابة السريعة للتغيرات في الوضع العسكري السياسي في العالم واتخاذ تدابير إضافية لضمان أمن دولة الاتحاد".

وأعرب عن استعداده لبحث "القضايا الأكثر إلحاحا في مجال التعاون العسكري والفني العسكري" مع الجانب البلاروسي.

إقرأ المزيد
بوتين ولوكاشينكو يناقشان التدريبات على استخدام الأسلحة النووية
بوتين ولوكاشينكو يناقشان التدريبات على استخدام الأسلحة النووية

ويزور بيلاروسوف مينسك ضمن الوفد المرافق للرئيس بوتين الذي وصل إلى بيلاروس مساء أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين.

وقال السفير البيلاروسي لدى موسكو دميتري كروتوي إن الجانبين سيبحثان المناورات الروسية البيلاروسية المنتظرة بالأسلحة النووية التكتيكية، وجملة من القضايا الأمنية والاقتصادية التي تهم البلدين الشقيقين. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل ورفاقه في مدينة تبريز