عثر الجيش الروسي على شهادات تؤكد تدريب القوات المسلحة الأوكرانية في قاعدة عسكرية بمنطقة "خيرسون" وفقا لمعايير "الناتو".

صادر الجيش الروسي وثائق من قاعدة عسكرية في منطقة خيرسون، تشير إلى تدريب المقاتلين الأوكرانيين من المجموعات القومية المتطرفة إلى جانب العسكريين المحترفين على أيدي متخصصين غربيين وفقا لمعايير "الناتو".

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حيث عثر على وثائق، وضعت تحت تصرف وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، في معسكر التدريب رقم 241 بمنطقة "رمال أليشينسك" في قرية "رادينسك"، من بينها شهادات معدة للجيش الأوكراني على خضوع العناصر للتدريب وفقا لمعايير "الناتو"، بينما يظهر علما كل من كندا وبريطانيا.

ووفقا لمسؤولين من أجهزة الأمن الروسية فقد تم تدريب العناصر التي بدأت عام 2020 في إنشاء مختلف التشكيلات القومية المتطرفة من المسلحين الأوكرانيين.

وكجزء من التدريب، تلقى المتدربون مهارات الرماية والتوجيه والاتصالات الخاصة والطب الميداني والتكتيكات الفردية. وخلال الانسحاب أحرق الجيش الأوكراني القاعدة بمعظم ما تحتويه من وثائق. وقد تم إنشاء معسكر التدريب على أراضي المنتزه الطبيعي الوطني، وهو استغلال لمنطقة المحمية باستخدام الذخيرة أثناء التدريبات، ما يمكن أن يعرض للخطر عملية تزويد سكان المنطقة بمياه الشرب عالية الجودة.

المصدر: نوفوستي