وسائل إعلام: ألمانيا ضللت أوكرانيا فيما يخص إمدادات الأسلحة

كتبت صحيفة "Welt" أن ألمانيا تؤجل نقل مدافع "غيبارد" الآلية المضادة للطيران إلى أوكرانيا، دون تزويد كييف بالمعلومات الصحيحة لتلقي الأسلحة.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الأوكرانية: "حتى الآن لم تخبر وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، الحكومة الأوكرانية بأن كييف نفسها ستضطر لتقديم طلب إلى شركة "Krauss-Maffei Wegmann" للحصول على مدافع "غيبارد". وبدلا من ذلك قيل لأوكرانيا إنها ستتلقى الدبابات مباشرة من الحكومة الألمانية الفدرالية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الوعود الألمانية لكييف تتناقض بالكامل مع تعليقات لامبريخت المخصصة للجمهور الألماني، فيما أكدت الوزيرة بعد يوم من الإعلان الألماني حول تسليم مدافع "غيبارد" إلى أوكرانيا، أن الصفقة سيتم تنفيذها عبر عقد بين أوكرانيا وشركة "Krauss-Maffei Wegmann" فيما تعطي الحكومة الفدرالية الإذن بالعملية لا غير.

وأدى غموض عملية تسليم مدافع "غيبارد" إلى أن المواعيد الحقيقية لوصولها إلى أوكرانيا لا تزال غير معروفة.

ونشرت الصحيفة جواب وزارة الدفاع الألمانية على طلب النائب سيراب غيولر: "لا تعرف وزارة الدفاع في 6 مايو الجاري متى سيتم تسليم مدافع "غيبارد" المضادة للطائرات المعلن عنها إلى أوكرانيا".

وكتبت وسائل إعلام ألمانية، سابقا، أن ألمانيا لم تتمكن من تسليم مدافع "غيبارد" إلى أوكرانيا. كما قالت إن الطلب المقدم من شركة "Rheinmetall" الألمانية بشأن توريد 100 مركبة مشاة قتالية من طراز "Marder" و88 دبابة من طراز "Leopard" لم يحصل حتى الآن على موافقة رسمية من الحكومة الألمانية.

المصدر: نوفوستي