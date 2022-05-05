وسائل إعلام تتحدث عن عقبات تعيق توريد الأسلحة الألمانية لأوكرانيا

أفادت صحيفة "فيلت" الألمانية نقلا عن مصادر أوكرانية بأن برلين تواجه مشاكل في إمداد أوكرانيا بالسلاح.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك نقصا في الذخيرة لمدافع "غيبارد" الآلية المضادة للطيران، التي أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريخت عن استعداد برلين لتوريدها إلى أوكرانيا في 26 أبريل.

ويشار إلى أن هناك 23 ألف قذيفة فقط للمدافع الـ 30 التي من المقرر توردها لأوكرانيا. وسيكون ذلك كافيا لنصف الساعة من العمليات القتالية فقط.

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وقات وزارة الدفاع الألمانية إنها تحاول شراء الذخيرة في السوق الدولية، لكن الذخيرة لتلك المدافع تنتجها شركة Oerlikon السويسرية التابعة لشركة "راينميتال" الألمانية. وهناك عقبات قانونية أمام توريدها، حيث تمنع التشريعات السويسرية تصدير المواد العسكرية إلى مناطق النزاعات.

وحسب تقرير الصحيفة، توجد هناك مشاكل مع توريدات أسلحة أخرى أيضا، حيث لا يزال عالقا طلب شركة "راينميتال" للحصول على موافقة الحكومة لتصدير 100 مدرعة من نوع "ماردر" لأوكرانيا.

ولم تحصل "راينميتال" كذلك على موافقة الحكومة لتوريد 88 دبابة "ليوبارد" لكييف. وهناك نفس المشكلة مع مدافع الهاوتز التي من المقرر أن توردها شركة Krauss-Maffei Wegmann.

المصدر: تاس