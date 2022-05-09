شولتس: مقترح ماكرون لتأسيس منظمة أوروبية أوسع "مثير" للاهتمام

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأسيس منظمة أوروبية أوسع تضم دولا من خارج الاتحاد الأوروبي يمكن أن تشمل أوكرانيا وبريطانيا.

وقال شولتس للصحافيين "أريد أن أقول صراحة إن هذا اقتراح مثير للاهتمام بشدة".

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وأضاف المستشار الألماني أنه "سعيد للغاية بالاقتراح الذي نناقشه معا".

وفي وقت سابق اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صياغة تكتل جديد للدول غير الأعضاء في الاتحاد المتمسكة بالقيم الأوروبية.

وأفاد ماكرون في كلمة بمناسبة يوم أوروبا في ستراسبورغ الفرنسية، بأن عقودا قد تمر قبل انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي "كلنا نعلم جيدا أن عملية السماح لأوكرانيا بالانضمام قد تستغرق عدة سنوات، في الحقيقة وربما عقود".

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وأعرب الرئيس الفرنسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن دعمهما إدخال تغييرات على المعاهدات الأوروبية لجعل التكتل "أكثر فعالية واستقلالية"، وهو اقتراح تعارضه نحو نصف الدول الأعضاء.

وقال ماكرون من مدينة ستراسبورغ الفرنسية "علينا إصلاح نصوصنا، هذا واضح.. ومن طرق هذا الإصلاح عقد مؤتمر لمراجعة المعاهدات.. هذا أصلا مقترح من البرلمان الأوروبي وأنا أوافق عليه".

وجاء تصريح ماكرون خلال خطابه الأول حول أوروبا منذ إعادة انتخابه، قبل مغادرته إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس.

المصدر: وكالات