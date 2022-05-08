وزير إيطالي: أوروبا تحولت إلى "اقتصاد الحرب" ما سيسبب معاناة بعض دولها

قال وزير التحديث والتحول البيئي الإيطالي روبرتو سينجولاني، إن أوروبا انتقلت إلى "اقتصاد الحرب"، ما سيؤدي إلى معاناة كبيرة لبعض الدول بسبب قرارات بلدان أخرى في مجال الطاقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عنه اليوم الأحد: "نحن في اقتصاد حرب، وفي اقتصاد الحرب هذا، ستعاني بعض الدول أكثر بكثير بسبب قرارات دول أخرى في مجال الطاقة".

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وبحسب الوزير فإن المفوضية الأوروبية تناقش خطة التعافي الثانية لاستعادة اقتصادات الدول الأوروبية، على غرار النموذج الذي تم تبنيه بعد الوباء.

وفي وقت سابق، أكد أن إيطاليا يمكن أن تتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي الذي يمثل 40٪ من جميع وارداتها بحلول عام 2024.

واعترف بأنه بدون الغاز الروسي ستتعرض بلاده للمشاكل في الشتاء المقبل.

المصدر: تاس