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رجل أعمال إيطالي بارز: لا مصلحة لأوروبا بالانجرار وراء واشنطن في الشأن الأوكراني

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رجل أعمال إيطالي بارز: لا مصلحة لأوروبا بالانجرار وراء واشنطن في الشأن الأوكراني
Globallookpress
كارلو دي بينيديتي رجل الأعمال والناشر الإيطالي
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اعتبر كارلو دي بينيديتي رجل الأعمال والناشر الإيطالي المعروف أنه لا ينبغي لأوروبا أن تدعم الموقف الأمريكي من النزاع في أوكرانيا، والذي يؤدي إلى إطالة أمده.

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وقال دي بينيديتي  في حديث لصحيفة "كوريري ديلا سيرا": "مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة، وأوروبا وخاصة إيطاليا من جهة أخرى، متعارضة تماما. إذا كان (الرئيس الأمريكي جو) بايدن يريد شن حرب على روسيا عبر أوكرانيا، فهذا من شأنه. لا يمكننا ولا ينبغي لنا أن نتبعه".

وأعرب دي بينيديتي عن معارضته لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، كما تفعله بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، معتبرا أن ذلك لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع، وأن لا مصلحة لأوروبا في خوض حرب طويلة هناك.

وأضاف: "هل تعتقد أن الأسلحة ستساعد في إنهاء الفظائع (في أوكرانيا)؟ كلا، الطريقة الوحيدة هي إيجاد حل من خلال المفاوضات".

واعتبر دي بينيديتي أن الدور الذي لعبه حلف الناتو خلال الحرب الباردة قد استنفد، وقال: "يجب على الأوروبيين أنفسهم تحمل مسؤولية أمنهم"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تغادر الناتو.

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وتابع: "لا أحد يستطيع كسب هذه الحرب، لا (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي ولا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، لأن الولايات المتحدة التي تحاول استخدام أوكرانيا للإطاحة بالرئيس الروسي، "تريده أن يخسر بأي ثمن"، بينما أوروبا لا مصلحة لها في "حرب ضد بوتين".

وأضاف أن الحل الوحيد هو حل وسط قد يتمثل في "خسارة أوكرانيا للأراضي التي يسكنها الناطقون بالروسية مقابل حصول كييف على ضمانات بالسلام والازدهار من الولايات المتحدة وبريطانيا".

المصدر: "كوريري ديلا سيرا"

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