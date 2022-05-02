البنتاغون: واشنطن تحاول تحويل الأزمة الأوكرانية إلى فشل استراتيجي لروسيا

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الدولية سيليست والاندر أن الولايات المتحدة تحاول ضمان تحول الوضع في أوكرانيا إلى "فشل استراتيجي" لروسيا.

وقالت والاندر خلال ندوة في المجلس الأطلسي في واشنطن: "مهمة حكومة الولايات المتحدة فيما يتعلق بروسيا والأمن الأوروبي، وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، هي ضمان انتهاء هذه الأزمة بفشل استراتيجي لروسيا".

ووفقا لها فإن "الفشل" يعني إخفاقات موسكو من الناحية العسكرية والسياسية والاقتصادية. وحسب ما قالته، فإن العقوبات الغربية ستضرب بمرور الوقت "بشكل متزايد" الاقتصاد الروسي بشكل عام، وقطاع الصناعة الدفاعية بشكل خاص.

وقالت إن الغرب سيحاول محاسبة "القيادة الروسية" أمام شعبها وعلى "الساحة العالمية".





المصدر: "تاس"