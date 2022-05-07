عسكري أوكراني: هددوني بطردي من العمل إن لم أذهب للقتال

قال العسكري الأوكراني أندريه سارونيوك، في شريط فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، إنه استسلم وألقى سلاحه لأنه "لا يريد القتال".

وأضاف سارونيوك، وهو من عناصر الدفاع الإقليمي لأوكرانيا: "في الأول من مارس، تم استدعائي من العمل بسبب فرض الأحكام العرفية في البلاد. لقد هددوني في العمل - إما أن تذهب للقتال، أو سنقوم بطردك وتصبح بلا عمل. أنا لست رجلا عسكريا، لم أرغب في القتال، لذلك استسلمت".

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من جانبه قال الجندي الأوكراني دميتري بروديوس، الذي وقع في قبضة القوات الروسية كذلك، إن الأسلحة الغربية سيئة الجودة، وبالذات قاذفات القنابل اليدوية البريطانية من طراز NLAW وأنظمة Javelin الأمريكية المضادة للدبابات.

وتابع العسكري الأسير القول: "هذه أسلحة عفا عليها الزمن في الغالب. بطارياتها لا تعمل عادة، والقليل منها يطلق النار. كان التدريب نظريا فقط، ولم يكن هناك تدريب عملي، لقد سمحوا لنا فقط بلمس هذه الأسلحة، وهذا كل شيء".

المصدر: نوفوستي