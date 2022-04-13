شاهد.. رد فعل أسرى أوكرانيين على فيديو تعذيب مروع لأسرى روس على يد النازيين

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر رد فعل أسرى أوكرانيين على مقطع فيديو وثق قيام عناصر متطرفة في الجيش الأوكرني بتعذيب وقتل أسرى روس.

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وقال أحد الأسرى ويدعى مكسيم ودمعة تسيل من خده: "هذا تعذيب مروع حقا.. جفت الكلمات.. هناك أوغاد في أي قوم.. لا يمكن نعتهم بالبشر".

وقال أسير آخر يدعى سيرغي: "اسمحوا لي بألا أشاهد المزيد.. هذا خطأ.. الأسير يجب معامله على أساس أنه أسير".

وأشار الأسيران إلى أن الجنود الروس عاملوا كلا منهما معاملة إنسانية وجيدة، حيث قدموا لهما إسعافات أولية بعد إصابتهما في ساحة المعركة، ثم نقلوهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولا ينقصهما شيء من الطعام والرعاية الطبية، وذلك بعد أن حاولت قيادتهم تخويفهم بادعاء أن الروس لا يأخذون أسرى ويجهزون عليهم في المكان.

المصدر: RT