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لوكاشينكو يدعو جيران بلاده للعيش في "ود ووئام"

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لوكاشينكو يدعو جيران بلاده للعيش في
Sputnik
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دعا رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، البلدان المجاورة لبلاده، إلى "العيش في وئام".

وقال لوكاشينكو، خلال مشاركته في قداس بمناسبة حلول عيد الفصح: "دعونا نحمي السلام. هذا مهم وضروري حاليا. أود أن أناشد الجيران أولا وقبل كل شيء: دعونا نعيش معا بوئام".

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اليوم الأحد، قام رئيس بيلاروس بإشعال شمعة العيد في كنيسة "تجلي الرب" في مدينة كوبيسي.

 وأشار الرئيس البيلاروسي، إلى أن الناس في هذا اليوم يطلبون من الله الشيء الرئيسي - السلام والوئام والصداقة، والتي لطالما كانت سمة من سمات البيلاروسيين.

المصدر: نوفوستي

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