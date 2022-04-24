بوتين في تهنئة بعيد الفصح: هذا العيد يثير أسمى المشاعر والإيمان بانتصار الحياة والخير

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد برسالة تهنئة للمسيحيين الأرثوذكس وجميع الروس الذين يحتفلون بعيد الفصح المجيد، شدد فيها على أهمية هذا العيد في حياة الفرد والمجتمع.

وقال بوتين في تهنئة نشر نصها موقع الكرملين: "هذا العيد المجيد يوحد المسيحيين الأرثوذكس، جميع مواطني روسيا الذين يحتفلون بقيامة المسيح، حول المثل والقيم الأخلاقية السامية، ويوقظ في النفوس أطيب المشاعر، والإيمان بانتصار الحياة والخير والعدالة".

كما أشاد بوتين بالعمل الخلاق والمثمر للكنيسة الأرثوذكسية الروسية والطوائف المسيحية الأخرى من أجل هدف الحفاظ على "أغنى تقاليدنا التاريخية والثقافية والروحية وتعزيز مؤسسة الأسرة وتربية الجيل الناشئ".

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وأضاف بوتين أن "الأنشطة الاجتماعية والخيرية للمنظمات الدينية المسيحية ورغبتها في تقديم مساعدة فعالة لأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية والدعم في الأوقات الصعبة، تستحق أخلص تقدير".

والليلة الماضية حضر بوتين، وكذلك عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، شعائر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو.

المصدر: موقع الكرملين