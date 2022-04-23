ظهور رسومات مؤيدة للعملية الروسية في أوكرانيا في موقع تصوير فيلم "لعبة العروش" بإيرلندا

ترك مجهولون رسومات داعمة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في زقاق "الزان" بمنطقة دارك هيدغز في مقاطعة أنتريم في إيرلندا الشمالية.

وذكرت صحيفة "بلفاست تلغراف" التي نشرت الخبر، أنه "في الجزء المغطى بالأسفلت من الزقاق المعروف في العالم بفضل تصوير مسلسل (لعبة العروش) عام 2011-2019، ظهرت رسومات باللون الأبيض حيث رسم الحرف اللاتيني (Z) وعبارة (المجد لروسيا) باللغة الإنجليزية".

وحسب الصحيفة فقد "أعرب عدد من السكان عن حيرتهم من الرسوم وقاموا بإخبار الشرطة".

من جهته، قال عضو الحزب الديمقراطي الاتحادي ميرفين ستوري: "ماذا يمكنك أن تقول عن أي شخص يكتب ذلك، هذا عمل تخريبي متعمد في أحد أكثر المواقع شهرة في إيرلندا الشمالية".

وأضاف: "سأعمل عن كثب مع السلطات المحلية لضمان إزالة هذه الكتابة على الفور ومحاسبة المسؤولين".

المصدر: "تاس" + "بلفاست تلغراف"