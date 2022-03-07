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إيرلندا.. اعتقال شخص اقتحم بشاحنته بوابة السفارة الروسية في دبلن

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إيرلندا.. اعتقال شخص اقتحم بشاحنته بوابة السفارة الروسية في دبلن
Globallookpress Cezary Kowalski
شرطة إيرلندية
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أفادت وسائل إعلام إيرلندية اليوم الاثنين بأن شاحنة صدمت بوابة السفارة الروسية في العاصمة دبلن، قبل أن تعتقل الشرطة الجاني في وقت لاحق.

وأكدت صحيفة "آيريش تايمز" إلقاء القبض على "رجل بعد أن اقتحمت شاحنة كبيرة بوابات السفارة الروسية في جنوب دبلن"، مضيفة أن "الحادث وقع الحادث بعد ظهر يوم الاثنين، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجاني برر فعلته باعتراضه على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: "آيريش تايمز"

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