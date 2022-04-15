بيسكوف: تدمير كتائب القوميين في أوكرانيا على رأس الأولويات

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بسكوف، اليوم الجمعة، أن تدمير كتائب القوميين في أوكرانيا يعد مهمة ذات أولية بالنسبة لروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "االمهمة الرئيسية هي تحريرها (أوكرانيا) من هذه الكتائب القومية قبل كل شيء. العملية مستمرة، والمهام القائمة معروفة جيدا. يجب تنفيذها وسيتم تنفيذها، يجب ألا يكون هناك شك".

وأشار بيسكوف إلى أن "المكان الذي لا تأخذ فيه الكتائب القوميين السكان المدنيين كرهائن، وحيث لا تطلق الكتائب القومية النار على المنشآت الاجتماعية، والبيوت، هناك يمكن إقامة حياة يعمها السلام".

وختم بالقول: "في تلك الأماكن التي تقوم فيها كتائب القوميين بما ذكرته، هناك معارك شرسة، وهناك كل شيء يعرضونه للدمار".

المصدر: تاس