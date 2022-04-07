وكالة روسية تطالب سلطات إستونيا بالكشف عن مكان وجود موظفين سابقين في Sputnik Meedia

طالبت وكالة "روسيا سيغودنيا" (روسيا اليوم) السلطات الإستونية بالكشف عن مكان تواجد الموظفين السابقين في Sputnik Meedia إيلينا تشيريشيفا وزوجها ماتي ديمتري تيريستال .

وقالت "روسيا سيغودنيا" في بيان اليوم الجميس إنه بعد عمليات تفتيش تعرض لها الزوجان يتعذر الاتصال بهما، وأضافت: "على ما يبدو، تم اعتقال كليهما. إيلينا مواطنة روسية، وزوجها مواطن إستوني. نفترض أنه قد يتم اتهامهما بانتهاك نظام العقوبات (وهو ما تصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات)".

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وطالبت الوكالة سلطات إستونيا بالإبلاغ الفوري عن مكان إيلينا وزوجها وإتاحة الفرصة لهما للقاء الدبلوماسيين والمحامين الروس.

من جانبه، ذكر موقع "دلفي" الذي يغطي أخبار دول البلطيق، أن شرطة الأمن اعتقلت إيلينا (43 عاما) وماتي ديمتري (50 عاما) أمس الأربعاء، مضيفا أن الصحفيين "يشتبه بانتهاكهما للعقوبات الدولية".

ووفقا للموقع، فإن السلطات الإستونية تعتقد أن الصحفيين سلما أموالا يزعم أنها جاءت من روسيا، إلى شخص خاضع للعقوبات، كما يزعم أنهما استمرا في إدارة Sputnik Meedia ​​بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات في 1 مارس الماضي.

يذكر أنه حتى يناير 2020، ترأست إيلينا تشيريشيفا مكتب "سبوتنيك" الروسية في إستونيا، وبعد إغلاقه من قبل سلطات البلاد، أنشأت مع فريقها منفذا إعلاميا مستقلا تحت اسم Sputnik Meedia.

وفي 8 مارس الماضي، تم إغلاق Sputnik Meedia أيضا بسبب ضغوط وتهديدات صدرت ضد الصحفيين.

المصدر: "نوفوستي"