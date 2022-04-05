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تبادل أسرى جديد بين روسيا وأوكرانيا يضم 86 جنديا من كل جانب

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تبادل أسرى جديد بين روسيا وأوكرانيا يضم 86 جنديا من كل جانب
Sputnik
المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا
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أجرت روسيا وأوكرانيا تبادلا جديدا للأسرى ضم 86 عسكريا من كل جانب، وفق ما كشفت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الثلاثاء.

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وكانت موسكالكوفا أعلنت في 21 مارس عن إجراء أول تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. كما أكدت حينها أن 9 عسكريين روس أسرى استعادتهم روسيا مقابل الإفراج عن عمدة مدينة ميليتوبول الأوكرانية إيفان فيودوروف.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أفادت لاحقا بأن السلطات الروسية والأوكرانية أجرت عمليتين لتبادل الأسرى، مضيفة أن وزارة الدفاع الروسية تنظم يوميا ممرات إنسانية وإجلاء مدنيين من البلدات التي تجري فيها الأعمال القتالية.

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المصدر: "إنترفاكس"

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