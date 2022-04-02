مفوضة حقوق الإنسان الروسية تطلع على أوضاع احتجاز الأسرى الأوكرانيين

اطلعت تاتيانا موسكالكوفا، مفوضة حقوق الإنسان الروسية، خلال زيارة عمل قامت بها إلى جمهورية القرم، على أوضاع احتجاز الأسرى الأوكرانيين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي، اليوم السبت، بأن المسؤولة تأكدت خلال زيارتها من أن العسكريين الأوكرانيين الذين أسروا من قبل القوات الروسية أثناء عمليتها الخاصة في أوكرانيا تم تزويدهم بجميع المتطلبات، بما فيها الخدمات الطبية عالية الجودة، وإمدادهم بوجبات طعام منتظمة وتقديم الإجراءات الصحية اللازمة لهم، إلى جانب تمتع الأسرى بإمكانية الاتصال بذويهم.

وأشارت موسكالكوفا إلى أن أوضاع احتجاز الأسرى الأوكرانيين تتوافق مع معايير القانون الانساني الدولي.

وشددت على أن التعامل الإنساني مع الأسرى الذي شاهدته ينسجم مع تقاليد الجيش الروسي، لافتة إلى أن هذا التعامل يعاكس تماما "الفيديوهات التي ينشرها الجانب الأوكراني على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تثير صدمة العالم كله".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية