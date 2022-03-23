روسيا تعلن تنفيذها عمليتي تبادل أسرى مع أوكرانيا

أعلنت روسيا عن تنفيذها عمليتي تبادل أسرى مع الجانب الأوكراني خلال عمليتها العسكرية في أراضي هذا البلد المجاور.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء: "تنظم وزارة الدفاع يوميا ممرات إنسانية وإجلاء المدنيين من مدن وبلدات، كما تم تنفيذ عمليتي تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الاتحاد الأوروبي بدوره "لا يستخدم تأثيره على كييف لمنع القوميين الأوكرانيين من استخدام المدنيين كدروع بشرية ومنعهم من الخروج إلى روسيا".

ولم تكشف المتحدثة المزيد من التفاصيل عن عمليتي التبادل.

بدوره، رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أيضا التعليق على الموضوع، قائلا إنه ينبغي توجيه هذا السؤال إلى وزارة الدفاع.

وسبق أن أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا عن أول عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا شملت تسليم تسعة عسكريين روس محتجزين لدى كييف مقابل عمدة مدينة ميليتوبول، إيفان فيودوروف.

المصدر: وكالات