المتطرفون يسلبون المساعدات الإنسانية من المدنيين في دونباس

قالت فيكتوريا سيرديوكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في لوغانسك، إن عناصر الكتائب الأوكرانية المتطرفة يسلبون المساعدات الإنسانية التي يحصل عليها المدنيون في أراضي دونباس الخاضعة لسيطرتهم.

وأضافت المفوضة: "في بعض الأحيان تصل السيارات التي تحمل هذه المساعدات الإنسانية .. ويتوافد السكان رغم إطلاق النار للحصول على تلك المساعدات، ويصل المسلحون أيضا إلى هناك حاملين أسلحة في أيديهم، ويحرمون السكان من استلام المساعدات.. هذه المساعدات الإنسانية يأخذونها لأنفسهم، ويمنعوها على المواطنين".

ووفقا للمفوضة، في مناطق سيفيرودونتسك، وروبيجني، وكريمينايا، التي تسيطر عليها قوات كييف، قام المتطرفون وقوات الأمن الأوكرانية بطرد الناس من الأقبية والملاجئ التي اختبأوا فيها أثناء القتال.

وقالت سيرديوكوفا: "مع وصول التشكيلات (الأوكرانية) المسلحة المختلفة إلى تلك المناطق، لم يترددوا في إجبار سكانها على مغادرة الطوابق السفلية، واضطر السكان للصعود إلى الطوابق العليا، إلى الشقق في المباني (حيث يعد التواجد فيها عالي الخطورة بسبب النيران)".

المصدر: نوفوستي