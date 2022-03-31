سي إن إن: كييف طلبت من الولايات المتحدة إمدادها بطائرات "Su-25" كمساعدة عسكرية

قالت شبكة "CNN" إن كييف تقدمت إلى الولايات المتحدة بطلب لنقل طائرات هجومية روسية الصنع من طراز Su-25 إليها كمساعدة عسكرية من ضمن قائمة الأسلحة والمعدات التي طالبت بتزويدها بها.

وبحسب، شبكة "CNN"، تضمنت قائمة الأسلحة التي طالبت كييف واشنطن بتزويدها بها، طائرات هجومية روسية الصنع من طراز Su-25 كمساعدة عسكرية.

وقال النائب جيسون كرو، وهو ديمقراطي من كولورادو، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب يوم الأربعاء، إن "القائمة الأخيرة التي قدمت إلى الكونغرس هذا الأسبوع تعكس الاحتياجات الملحة "للقيادة العسكرية والمدنية الأوكرانية.. وقد تضمنت القائمة أيضا الطائرات المقاتلة، على وجه الخصوص Su-25، وهي طائرة هجومية روسية الصنع مماثلة للطائرة الأمريكية A-10 Warthog".

وبحسب القناة الأمريكية، أعلن الجانب الأوكراني في القائمة، أيضا عن ضرورة نقل طائرات الاستطلاع والهجوم بدون طيار إلى كييف، والرادارات التكتيكية، وأنظمة الحرب الإلكترونية بطائرات بدون طيار.

وفي وقت سابق، لم يدعم البنتاغون خطط بولندا لإرسال عدة عشرات من طائرات MiG-29 السوفيتية الصنع إلى الجيش الأوكراني، لأنه يرى أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تعتبرها روسيا بمثابة "تصعيد" وتنطوي على مخاطر جسيمة.

المصدر: نوفوستي