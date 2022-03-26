ضابط أوكراني يكشف كيف تحاول مجموعات مسلحين أوكرانيين مغادرة ماريوبول

قال نائب قائد الكتيبة رقم 503 من مشاة البحرية الأوكرانية، الذي كان يحاول مغادرة ماريوبول، إن الكتيبة تفرقت إلى مجموعات وهي تحاول الخروج من الحصار.

وأضاف الضابط: "غادرت بقية العناصر التابعة للكتيبة منذ حوالي يومين، ولا أعرف أين هم. غادرنا على شكل مجموعات صغيرة".

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وشدد الضابط على أنه لا يعرف من بقي من عناصر كتيبته في المدينة.

وحدد الضابط مواقع عناصر كتيبته في المدينة، وذكر أن آخرها كان في منطقة الميناء في ماريوبول.

تستمد ماريوبول، وهي ثاني أكبر مدينة في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية أهميتها الاستراتيجية من موقعها الجغرافي، فهي عبارة عن أكبر ميناء على بحر آزوف. في عام 2014 أي لحظة إعلان الجمهورية الشعبية كان عدد سكان المدينة حوالي 450 ألف نسمة. وفي يونيو من ذلك العام، وقعت المدينة تحت سيطرة الجيش النظامي الأوكراني كتيبة "آزوف" للقوميين المتطرفين.

المصدر: نوفوستي