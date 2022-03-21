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البيت الأبيض: بايدن سيتوجه إلى بولندا بعد اجتماعاته في بروكسل

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البيت الأبيض: بايدن سيتوجه إلى بولندا بعد اجتماعاته في بروكسل
AFP
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى بولندا بعد اجتماعاته في بروكسل مع "الناتو"، وقادة مجموعة السبع، وقادة الاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "هذا الأسبوع، يسافر الرئيس جو بايدن إلى بولندا بعد اجتماعاته في بروكسل، بلجيكا، مع حلفائنا في الناتو، وقادة مجموعة السبع، وقادة الاتحاد الأوروبي، لمناقشة الجهود الدولية لدعم أوكرانيا وفرض تكاليف باهظة وغير مسبوقة على روسيا".

ولفتت المتحدثة إلى أن الرئيس بايدن سيعقد يوم الجمعة المقبل في الـ25 من الشهر الجاري في وارسو، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس البولندي، أندريه دودا. يناقش خلاله كيفية استجابة الولايات المتحدة، مع الحلفاء والشركاء، للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان على خلفية التوتر الحاصل  في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي، أ ف ب

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