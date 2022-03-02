 
مباشر

موريسون يعلن إصابته بكورونا: عانيت من أعراض شبيهة بالإنفلونزا

أخبار العالم

موريسون يعلن إصابته بكورونا: عانيت من أعراض شبيهة بالإنفلونزا
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء الإيطالي، سكوت موريسون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sid4

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتابع من الحجر المنزلي إدارة تداعيات الفيضانات الهائلة التي ضربت الساحل الشرقي للبلاد.

إقرأ المزيد
أستراليا.. 8 قتلى وإخلاء عشرات آلاف المنازل بسبب الفيضانات
أستراليا.. 8 قتلى وإخلاء عشرات آلاف المنازل بسبب الفيضانات

ولفت موريسون، في بيان إلى أنه "عانى أعراضا شبيهة بالإنفلونزا بعدما خضع لفحص كوفيد أتت نتيجته إيجابية".

وقال: "بينما أخضع للعزل المنزلي، أواصل ممارسة جميع مسؤولياتي بصفتي رئيسا للوزراء"، مؤكدا أنه يتابع الاستجابة للفيضانات المميتة في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، فضلا عن "المأساة التي تتكشف في أوكرانيا".

وأعلنت السلطات الأسترالية، إخلاء عشرات آلاف المنازل من السكان بسبب فيضانات غير مسبوقة، تسببت بها الأمطار الغزيرة.

وبلغت حصيلة الفيضانات، ثمانية قتلى، في حين حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية من أن عواصف رعدية قوية وأمطار غزيرة متوقعة ستؤدي إلى "فيضانات مفاجئة من المحتمل أن تحصد أرواحا" في جزء كبير من المنطقة الساحلية على المحيط الهادئ.

المصدر: AFP+RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا