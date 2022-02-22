مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة يهدد روسيا بـ "عواقب" بسبب الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك

هدد ممثل فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيكولاس دي ريفيير، روسيا بعواقب وخيمة، إذا لم تتخل عن اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، واعلن تضامن بلاده مع أوكرانيا.

وقال نيكولاس دي ريفيير للصحفيين: "ندعو روسيا إلى العودة عن قرارها ونعلن تضامننا مع أوكرانيا، وسنواصل الجهود لدعم حكومة كييف.. سيكون لهذا عواقب في أوروبا، يمكننا فرض عقوبات. سنواصل البحث عن حل دبلوماسي، لأننا بحاجة إلى حل دبلوماسي. الرئيس (إيمانويل) ماكرون سيسعى إلى ذلك في الساعات والأيام المقبلة".

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وعقد مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الوضع حول أوكرانيا على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للتعاون المتبادل.

المصدر: نوفوستي





