كندا.. استمرار الاحتجاجات رغم تخلي الحكومة عن شهادة التطعيم

أعلن دوغ فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية أنه سيتم خلال أسبوعين إلغاء شهادة التطعيم ضد كورونا، فيما احتجاج الشاحنات بالعاصمة أوتاوا لا يزال مستمرا.

وقال فورد إن القرار ليس مرجعه الاحتجاجات التي أغلقت الحدود وأصابت أوتاوا بالشلل، ولكن لأن "القيام بذلك بات آمنا"، مبينا أن "المقاطعة ستلغي مطلع مارس المقبل شرط إبراز ما يثبت تلقي اللقاح قبل دخول المطاعم والمقاهي وقاعات التدريب الرياضي والفعاليات الرياضية".

وتعتزم المقاطعة أيضا إلغاء قيد الاكتفاء بنصف الطاقة الاستيعابية في المطاعم الخميس المقبل، أي قبل أربعة أيام من الموعد المقرر. ولم يحدد فورد جدولا زمنيا لإلغاء قيد وضع الكمامات في الأماكن العامة.

في غضون ذلك، أعيد فتح المعبر الحدودي الأكثر ازدحاما بين الولايات المتحدة وكندا مرة ثانية اليوم الإثنين، بعد أن أبعدت الشرطة آخر المتظاهرين الذين كانوا قد احتشدوا فوق جسر "أمباسادور" طوال أسبوع تقريبا في احتجاج مناهض للقيود التي تفرضها كندا لكبح جماح فيروس كورونا.

بيد أن الاحتجاج الأكبر بالشاحنات في العاصمة أوتاوا استمر، في وقت عبر فيه سكان المدينة عن غضبهم لعجز السلطات عن استعادة السيطرة على الشوارع.

المصدر: AP