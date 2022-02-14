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بعد أسبوع من الإغلاق.. إعادة فتح جسر "أمباسادور" الحدودي بين كندا والولايات المتحدة

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بعد أسبوع من الإغلاق.. إعادة فتح جسر
Globallookpress
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أعيد فتح جسر "أمباسادور" الحدودي بين كندا والولايات المتحدة، بعد أسبوع تقريبا من إغلاقه بسبب احتجاجات يقودها سائقو الشاحنات ضد قيود كورونا.

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وقالت شركة "ديترويت إنترناشونال بريدج كومباني"، في بيان: "جسر أمباسادور مفتوح الآن بالكامل، مما يسمح مرة أخرى بالتدفق الحر للتجارة بين كندا والولايات المتحدة".

يذكر أن جسر "أمباسادور"، أغلق الثلاثاء الماضي، من قبل سائقي الشاحنات في كندا، إثر اعتراضهم على إجراءات الصحة المتعلقة بجائحة كورونا.

ويشكل هذا الجسر، شريانا تجاريا حيويا يربط أونتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية، ويمر عبره أكثر من 25 % من تجارة السلع بين الولايات المتحدة وكندا.

المصدر: AP+RT

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