إفريقيا الوسطى.. جرح ثلاثة عناصر من قوات حفظ السلام الأممية بانفجار لغم

أصيب ثلاثة جنود تنزانيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى "مينوسكا" عندما اصطدمت مركبتهم بعبوة ناسفة أمس الخميس في غرب البلاد.

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وقالت بعثة الامم المتحدة في بيان إن قافلة لقوات حفظ السلام خلال مغادرتها صباح الخميس بلدة بربيراتي، على بعد نحو 500 كيلومتر من العاصمة بانغي، باتجاه موقع عسكري مؤقت، مرت فوق لغم.

وأضافت أن ثلاثة جنود جرحوا، أحدهم إصابته بالغة وتم نقله للعلاج في مستشفى في بانغي.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة الى أن "هذه هي المرة الثالثة التي يقع فيها جنود مينوسكا ضحية عبوات ناسفة في جمهورية إفريقيا الوسطى".

في الأشهر الأخيرة تغير مسار النزاع العسكري بين المتمردين والقوات الحكومية في إفريقيا الوسطى مع طرد الجماعات المسلحة من المدن، ما دفع بالمتمردين لاتباع أسلوب حرب العصابات بما في ذلك زرع العبوات والألغام.

وأدى استهداف قوات الأمن بزرع العبوات على جوانب الطرق إلى توقف عمل المنظمات الإنسانية في شمال غرب البلاد، لكن هذا الأسلوب لا يزال أقل شيوعا في الجزء الغربي من البلاد.

المصدر: أ ف ب