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أسترازينيكا: الجرعة المعززة من اللقاح فعالة ضد متحور "أوميكرون"

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أسترازينيكا: الجرعة المعززة من اللقاح فعالة ضد متحور
Reuters
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أعلنت شركة أسترازينيكا اليوم الخميس أن تلقي دورة تطعيم من ثلاث جرعات للقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 فعال ضد متحور "أوميكرون"، وذلك وفق دراسة لجامعة أكسفورد.

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صحيفة: أوكسفورد و"أسترازينيكا" تطلقان العمل على لقاح ضد "أوميكرون"

وأظهرت الدراسة، التي لم تنشر بعد في مجلة طبية، أن مستويات الأجسام المضادة لأوميكرون بعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة كانت أعلى من تلك التي لدى من أصيبوا بمرض كوفيد-19 وتعافوا بشكل طبيعي.

وأضافت الشركة أنه بعد دورة من ثلاث جرعات من اللقاح كانت المستويات المعادلة ضد أوميكرون مماثلة لتلك المضادة لمتحور دلتا بعد جرعتين.

المصدر: "رويترز"

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