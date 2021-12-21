صحيفة: أوكسفورد و"أسترازينيكا" تطلقان العمل على لقاح ضد "أوميكرون"

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن جامعة أوكسفورد وشركة "أسترازينيكا" أطلقتا العمل على تطوير نسخة جديدة من اللقاح لمحاربة متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة عن قائد مجموعة من الباحثين في جامعة أوكسفورد البريطانية ساندي دوغلاس، قوله: "مثلما كان الأمر مع الحالات الأخرى المثيرة للقلق سابقا، وسوية مع شركائنا من "أسترازينيكا" اتخذنا الخطوات الأولية لإنتاج نسخة محدثة من اللقاح في حال الضرورة".

وأضاف الباحث أن "اللقاحات المبنية على الناقلات الفيروسية الغدانية قد تستخدم مبدئيا للتعامل مع أي متحور جديد بسرعة أكبر مما كان يعتقد البعض في وقت سابق. ولديها مميزات مهمة بالفعل".

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وأضافت "فاينانشال تايمز" أن شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية لم تعلق على الموضوع.

وتشير دراسة نشرتها مجلة "لانسيت" العلمية الطبية يوم الاثنين إلى أن الحماية التي يوفرها التطعيم بجرعتين من لقاح "أسترازينيكا"، تبدأ بالتقلص بعد 3 أشهر من تكملة التطعيم.

وتشير دراسات أخرى إلى أن اللقاحات المتكونة من جرعتين والمستخدمة على نطاق واسع في العالم، تولد عددا أقل من الأجسام المضادة لمتحور "أوميكرون" الجديد، لكن الجرعة الثالثة من لقاح على أساس mRNA (الحمض النووي الريبوزي المرسال) قد تعزز مستواها.

وفيما لم يتضح بعد مدى فاعلية اللقاحات المتوفرة ضد المتحور الجديد من الفيروس، يعبر العلماء عن قلقهم بشأن أنها قد تكون أقل مما عليه الحال مع المتحورات السابقة من فيروس كورونا.

المصدر: فاينانشال تايمز